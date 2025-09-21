9 gün boyunca şölen

Haftalardır heyecanla beklenen Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. Ankaralılar Resim ve Heykel Müzesi, CSO Ada Ankara ve Millet Bahçesi gibi hem kapalı hem de açık pek çok noktada etkinlikleri deneyimleme fırsatı bulacak. Geleneksel sanattan dijital sanatlara, konserlerden sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar sanatın her disiplini vatandaşlarla buluşacak. Bu yıl özellikle 'Marc Chagall Hayallerin Ötesinde Sergisi' başta olmak üzere toplam 44 özel sergi gösterime açılacak.