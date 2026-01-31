9 gündür kayıp kadına helikopterli arama

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde helikopter desteğiyle sürüyor. Arama çalışmaları, AFAD, jandarma, belediye ve üniversitelere bağlı 336 ekip, 20 araç, 16 drone, 2 kadavra ve iz takip köpeğiyle devam ettirildi.Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.