9 gündür kayıp kadına helikopterli arama

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta kaybolan zihinsel engelli 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde helikopter desteğiyle sürüyor. Arama çalışmaları, AFAD, jandarma, belediye ve üniversitelere bağlı 336 ekip, 20 araç, 16 drone, 2 kadavra ve iz takip köpeğiyle devam ettirildi.
GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.