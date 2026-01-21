9 İlde 9 ayrı suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Giresun, Tokat, Adana, Diyarbakır, Antalya, Manisa, Sivas, Iğdır ve Ankara'da 9 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendi. düzenlenen operasyonda hesaplarında 7 milyar 29 milyon lira hesap hareketi olduğu tespit edilen 89 şüpheli yakalandı, 65'i tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 50 milyon lira paraya el konuldu.

50 MİLYON LİRA PARAYA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 Milyon TL paraya el konuldu.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS, SİLAH KAÇAKÇILIĞI, UYUŞTURUCU TİCARETİ, TEFECİLİK

Yakalanan şüphelilerin, Giresun'da sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Tokat'ta İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.