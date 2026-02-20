9 ilde “Bahis” operasyonu: Rakipleri lehine bahis oynayan kulüp yöneticileri gözaltına alındı

Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde faaliyet yürüten bazı yasal bahis siteleri üzerinden rakipleri lehine bahis oynayan bazı kulüp yöneticileri tespit edildi.

Gol içerikli bahisler (alt-üst) ve oyuncu yönünden oynanan bahisler de saptandı. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Yöneticilik yaptıkları dönemlerde yöneticisi oldukları futbol kulüplerinin maçlarına "Şüpheli" değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptıkları belirlenen kişilerin aralarında olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.