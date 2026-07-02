9 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ ve ’yasa dışı bahis’ suçlarına darbe: 2 milyar 300 milyon lira para hareketliliği...

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 36'sı tutuklanırken 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

2 MİLYAR 300 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.