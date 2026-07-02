9 ilde yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon: 73 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar 300 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı.

36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden; 36'sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

9 İLDE OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör