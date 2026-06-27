9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtuldu! Alevlerin arasından çıkan Erenay kabus dakikalarını anlattı: Kırık cam bulup…

"ERENAY O GÜN YENİDEN DOĞDU"

Anne Sema Ünal, zor günleri geride bıraktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oğlunun İzmir'e bilinci kapalı halde geldiğini belirten Ünal, "Akgün Oral hocam çok ilgilendi. Bize her gün oğlumla ilgili güzel haberler verdiler. Beşinci günün sonunda 'entübeden çıkardık' dediler. Erenay o gün yeniden doğdu." diye konuştu. Prof. Dr. Akgün Oral ise Erenay'ın vücudunun 3'te birinde 2. ve 3. derece alev yanığının bulunduğunu anlattı. Erenay'ın nefes borusu ve akciğerindeki is ve kurumları kameralı sistemle temizlediklerini anlatan Oral, "Daha sonra hastamızı uyandırdık ve geri kalan tedavilerimizi de başarıyla gerçekleştirdik. Erenay'ın hem sağlığına kavuşmasını hem de 18. yaşına giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz. Bir hekim için en büyük mutluluk, hastasının şifa bulmasıdır. Zor şartlarda aldığımız bir hastayı sağlık içinde evine yürür vaziyette taburcu edebilmek her hekimin mutluluk kaynağıdır." dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör