9 kişinin öldüğü YHT faciası davasında beklenen rapor geldi

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen yüksek hızlı tren (YHT) kazasında, Ankara'dan Konya'ya giden trenin Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz lokomotif ile kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi yaralanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu hakkında, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Mahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun celse arasında geldiğini bildirdi. Bilirkişi heyeti, dava dosyasını yeniden incelemesinin ardından 22 Aralık 2025 tarihli Kök Bilirkişi Raporu'nda yer alan kusur değerlendirmelerini değiştirecek herhangi bir yeni bilgi veya belgeye rastlanmadığını kaydetti.

"BİLİRKİŞİ RAPORU YOK HÜKMÜNDE"

Bugün Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Söz alan sanık Erol Tuna Aşkın, bilirkişi raporunun yok hükmünde olduğunu belirterek, beraatini istedi. Aşkın, "Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler demiryolu işletmeciliğini bilmemektedir. Sayın mahkemenize sunmak üzere TCDD trafik işletmeciliği konusunda doğru bilginin edinilebilmesi için kurumda uzun yıllar görev yapmış ve emekli olmuş 3 eski demiryolcudan uzman görüşü aldım. Değerlendirilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Ünal Sayıner'in avukatı ise, yeniden keşif yapılmasını talep etti. Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek, alınan ek bilirkişi raporunun yeterli olmadığını ve yeni bir rapor alınması gerektiğini ifade etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu talebini reddederek, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 3 Aralık'a ertelendi.