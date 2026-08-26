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Giriş Tarihi: 26.08.2026

9 metrekarelik mağarayı yuva yaptı

MEHTAP AYDOĞAN
9 metrekarelik mağarayı yuva yaptı
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Kapadokya'nın gözde noktalarından Kızıl Vadi, sıra dışı bir yaşam öyküsüne ev sahipliği yapıyor. Vadideki kayalar arasında bulunan 9 metrekarelik kafede, 70 yaşındaki Reşat Yüzen 41 yıldır yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 41 yıl önce kayadan oyma küçük bir mağarayı kafeye dönüştüren Yüzen, önündeki alanı düzenleyerek ürünler yetiştirmeye başladı. Kuruyan ağaçları yeşertmek için bir yıl boyunca fidan diktiğini belirten Yüzen, vadide yürüyüş yapan turistlere kendi yetiştirdiği ürünleri ikram ediyor. Herhangi bir ücret talep etmeyen Yüzen, geçimini turistlerin bıraktığı bahşişlerle sağlıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAPADOKYA

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9 metrekarelik mağarayı yuva yaptı
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