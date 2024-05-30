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Giriş Tarihi: 31.5.2024

9 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
9 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi
Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan günü gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangın nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi, yöneticilerinin buluğu şüpheliler tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 8'i tutuklu 9 şüpheli hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi devam ediyor.
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9 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi
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