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Giriş Tarihi: 3.1.2023

9 yaşında çektirdiği fotoğraf gerçek oldu

İHA
9 yaşında çektirdiği fotoğraf gerçek oldu
Ameliyathane kıyafetleriyle 9 yaşındayken anestezi uzmanı annesiyle hastanede fotoğraf çektiren Şeyma Nur Güner (25), bugün aynı hastanede annesinin asistanlığını yapıyor. Kızıyla birlikte görev yapan Dr. Beyhan Güner, (50) "Nöbetlerimde burada üniversite sınavına çalışıyordu, tercih sırasında öğrendim. 'Alıp asistanını evde çalıştırıyor musun' diyenler oldu, 'Sen torpillisin' diyen çok olmuş. Yıllar önce buraya yeni gelmiştik, doktor odasında kaldı, forma giydirdik. Birlikte bir anı olsun diye fotoğraf çektirdik. 9 yaşındaydı. Şimdi evde kızım, burada asistanım, hiçbir şekilde bir ayrıcalık, tolerans yok" dedi.



İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde annesinin asistanı olan Şeyma Nur Güner, "Annemin branşı sürekli hayat kurtaran bir meslek. Buna özendim, her zaman bunu istiyordum. Evdeki anneyle burada uzman doktor Beyhan Güner çok farklı kişilermiş. Biz birlikte nöbette çok ağır vakaları da aldık, annem yönetti, uzman olduğu için asla içeride annem var olmuyor. O kaosu, krizi yönetebilen biri oluyor" diye konuştu.

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9 yaşında çektirdiği fotoğraf gerçek oldu
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