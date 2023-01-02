9 yaşında çektirdiği fotoğraf gerçek oldu

Ameliyathane kıyafetleriyle 9 yaşındaykenanestezi uzmanı annesiylehastanede fotoğrafçektiren Şeyma Nur Güner(25), bugün aynı hastanedeannesinin asistanlığınıyapıyor.Kızıyla birlikte görevyapan Dr. BeyhanGüner, (50)"Nöbetlerimdeburada üniversitesınavınaçalışıyordu,tercih sırasındaöğrendim.'Alıp asistanınıevde çalıştırıyormusun'diyenler oldu, 'Sentorpillisin' diyen çokolmuş. Yıllar önce burayayeni gelmiştik, doktorodasında kaldı, formagiydirdik. Birlikte bir anıolsun diye fotoğraf çektirdik. 9 yaşındaydı. Şimdievde kızım, burada asistanım,hiçbir şekilde birayrıcalık, tolerans yok"dedi.İstanbul Üniversitesi-İstanbul TıpFakültesi'nden mezunolduktan sonra BakırköyDr. Sadi Konuk Eğitim veAraştırma Hastanesi'ndeannesinin asistanı olanŞeyma Nur Güner,"Annemin branşısürekli hayatkurtaran birmeslek. Bunaözendim,her zamanbunu istiyordum.Evdekianneyleburada uzmandoktor BeyhanGüner çok farklıkişilermiş. Biz birliktenöbette çok ağır vakalarıda aldık, annem yönetti,uzman olduğu için aslaiçeride annem var olmuyor.O kaosu, krizi yönetebilenbiri oluyor" diyekonuştu.