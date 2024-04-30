9 yaşındaki Eren’in tek isteği Kerem Aktürkoğlu imzalı forma

Asrın deprem felaketine Malatya'da yakalanan Kama ailesinin 9 yaşındaki çocukları Eren Eymen Kama, Galatasaray ve Türk Millî Takım futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük hayranlarından biri. 9 yaşındaki Serebral Palsi hastası Eren'in en büyük isteği, hayranı olduğu Kerem Aktürkoğlu ile bir araya gelmek ve kendisinden imzalı bir forma almak.

MİNİK SAVAŞÇININ SESİNİ İYİLİK HAREKETİ DUYDU

Asrın deprem felaketi sonrası yaşadıkları Samsun'da aileyi ziyaret eden İyilik Hareketi Derneği Başkanı Yazar ve Şair Kasım Alper Özdemir, 9 yaşındaki Serebral Palsi Hastası Eren Eymen Kama'nın hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Eren Eymen Kama'yı ziyaret eden İyilik Hareketi Derneği Başkanı Yazar ve Şair Kasım Alper Özdemir, "Eren Eymen İyi bir Galatasaraylı ve Kerem Aktürkoğlu'nu da çok seviyor.Minik kahramanımız dokuz yaşında boylu poslu bir delikanlı olma yolunda ama hastalıklarla da boğuşuyor bu genç yaşında. Ankara'ya sürekli gidip geliyor ailesi. Serebral palsi / Kas hastalığına yakalanan çocuğumuzu gördükten sonra ailesiyle sohbet ettik. Babası Aytunç ağabeyimiz inşaatlarda bekçilik yapıyor.

Asrın deprem felaketi sonrası Malatya'dan Samsun'a yerleşen aile, depremde yaşadıkları zorlukları anlattı. Samsun'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Depremzede aile ve minik Serebral Palsi savaşçısı Eren Eymen Kama'ya herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Baba Aytunç Kama ise, "Oğlumun şu an isteği milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun imzalı forması ve bir gün Samsun'da onunla bir araya gelmek. Artık Samsunlu olduk, burayı da sevdik. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin." dedi.

Formasına el yazısıyla Kerem Aktürkoğlu adını yazan Eren ise imzalı forma ve Galatasaray'ın bir maçında seremonide yer alma hayalini dile getirdi.