9 yaşındaki Ezgi kumda boğuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahilde oynayan 9 yaşındaki Ezgi Yavuz ve arkadaşı, üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kaldılar. Boğazına kum dolduğu için nefessiz kalan Ezgi hayatını kaybetti, arkadaşı 9 yaşındaki Ahmet Serdar Ünver'in tedavisi sürüyor. Küçük kızdan geriye kumsalda terlikleri kaldı.Olay, öğretmen baba Emrah ile hemşire anne Gülsüm Yavuz kızları ile birlikte hafta sonu Antalya'dan Kumluca'da oturan yakınlarına ziyareti sırasında yaşandı. Durumu fark eden Yavuz çifti, çocukların yardımına koştu. Çift, bölgedeki diğer ailelerle birlikte çocukları çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ezgi Yavuz hayatını kaybetti. Ahmet Serdar Ünver'in tedavisi ise devam ediyor. İlköğretim okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un boğazına ve burnuna kum dolduğu öğrenildi. Ezgi'den geriye kumsalda terlikleri kaldı.Ezgi Yavuz'un cenazesi toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin teslimi sırasında Emrah Yavuz'un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Bir yakınının yardımıyla yürüyebilen Emrah Yavuz, cenaze aracının arkasından ağlayarak "Güle güle kızım" diyerek el salladı.