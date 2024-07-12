9 yaşındaki Fatma’nın hedefi Ağrı’nın zirvesi

Iğdır'da yaşayan 9 yaşındaki Fatma Mina Erol Fatma, geçen yıl zirve tırmanışları yapmaya başladı. Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı çok sayıda dağa tırmanan küçük dağcı, bu yıl da Ağrı Dağı zirvesi hayaliyle tırmanışlar yapıyor. Kondisyon kazanmak için beden eğitimi öğretmeni babasıyla Ağrı'nın kuzeydoğu yamacındaki 3 bin 200 rakımına çıkan Fatma, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin zirve noktası olan bu dağda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor. Fatma Mina Erol, geçen yıl babasının Babalar Günü'nü kutlamak için dağa çıktığını söyledi. Daha sonra dağcılığın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Fatma, "Bundan sonra babamın yapacağı bütün etkinliklere katılmayı düşünüyorum" dedi. Fatma'nın babası Buminhan Erol da "Kızım yaşıtlarına göre çok güzel performans sergiliyor. Fatma'ya lisans çıkaracağım, geleceğin dağcısı olarak Türk sporuna kazandıracağım. Bu yılki hedefimiz Ağrı Dağı'na zirve yapmak. Baba-kız Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıracağız" diye konuştu. AA