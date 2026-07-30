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Giriş Tarihi: 30.07.2026

90 yaşındaki annesini icra yoluyla sokağa atıyor

SERKAN ATICI
90 yaşındaki annesini icra yoluyla sokağa atıyor
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 90 yaşındaki Merdane Albayrak, öz oğlu tarafından 'evini işgal ettiği' gerekçesiyle 75 yıldır yaşadığı evden atılmak isteniyor. İddiaya göre, Alp Adnan Cesur (63), 15 yıl önce tadilat bahanesi ile annesinden söz konusu mülk ve bahçenin tapusunu devraldı. Cesur, bu arazinin bir bölümüne apartman inşa ettikten sonra, iki katlı evin bulunduğu kısmın tapusunu ağabeyi Alparslan Cesur'a (65) devretti. Almanya'da yaşayan Alparslan Cesur ise öz annesi hakkında "evini işgal ettiği" ve "kira ödemediği" bahanesi ile mahkemede tahliye davası açtı. 75 yıldır yaşadığı evinden çıkması için 10 gün süre verilen Albayrak, "Bu ev benim. Evimden çıkmıyorum" dedi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AMASYA #ALMANYA

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