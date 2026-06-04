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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:09

900 personelle uyuşturucu baskını: 135 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü. 900 jandarma personeli ve 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 129’u tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
900 personelle uyuşturucu baskını: 135 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 jandarma personeli ile 10 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

135 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 129'U TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 129'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

UYUŞTURUCU MADDE VE APARATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

KOORDİNELİ MÜCADELE VURGUSU

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmaların, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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