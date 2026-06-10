924 bin öğrenciye beslenme paketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) bu yıl ilk kez hayata geçirilecek beslenme paketi uygulamasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre velilerinin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye sınav günü beslenme paketi ulaştırılacak.

PAKETTE NELER VAR?

Bakanlık, öğrencilerin sözel ve sayısal oturumlar arasındaki 45 dakikalık arada enerji ihtiyaçlarını karşılamaları, sınav kaygılarının azaltılması ve motivasyonlarının desteklenmesi amacıyla bu uygulamayı başlattı. Paketlerde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunacak.

İLK KEZ UYGULANACAK

MEB tarafından ilk kez uygulanacak sistem kapsamında beslenme paketleri yalnızca sınav başvurusu sırasında velileri tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Öğrencilerin sınav merkezi yerleştirmeleri de bu talepler dikkate alınarak yapıldı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS'ye yurtiçi ve yurtdışında toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılması bekleniyor. Sonuçlar ise 10 Temmuz'da açıklanacak.