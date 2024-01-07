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Giriş Tarihi: 7.1.2024

93’lük babanın tek dileği çocuklarını okutmak

AA
93’lük babanın tek dileği çocuklarını okutmak
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor. İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı. İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç'in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç'in, "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi. Zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor. Derslerinde başarılı olan Hasan ve Hüseyin kardeşler de sürekli babalarıyla ilgileniyor, ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyorlar. Yaşlılık maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla geçimini sağladığını belirten Sevinç, "Bazen darda kaldığım oluyor ama hayırseverler yardım ediyor. 4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah'a çok şükür onları da okula gönderiyorum. Hasan ve Hüseyin büyüdüler. Allah yardım etti ve onları büyük emekle büyüttüm. Allah onlara uzun ömürler versin" dedi.

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93’lük babanın tek dileği çocuklarını okutmak
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