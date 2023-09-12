94 yaşındaki adam eşini bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesine bağlı Özburun Beldesinde 94 yaşındaki Alzheimer Hastası Gazi A., gece saatlerinde eşi Sıdıka A., ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gazi A., eline geçirdiği bıçakla eşini defalarca çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BAŞINDA BEKLEDİ

Eve gelen Gazi A.'nın kardeşi yengesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ve abisinin başında beklediğini görmesi üzerine 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan 94 yaşındaki Alzheimer Hastası adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.