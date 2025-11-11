81 ilde proje başına 250 bin TL’ye kadar hibe desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Üreticiye yeterli destek verilmiyor" iddialarına ilişkin verileri paylaştı. Tarımsal desteklerinin artığını belirten Bakanlık, "2002 yılında 1,8 Milyar TL, 2023 yılında 63,4 Milyar TL oldu. Bu yüzde 44,5 artış oldu. 2024 yılında 91,6 Milyar TL ve 2025 yılında tarımsal desteklemeler için 135 milyar TL kaynak ayrıldı." dedi.

"98 BİN PROJEYLE 283 BİN İSTİHDAM SAĞLADIK"

"Tarımsal destekler kırsala ulaşmıyor" iddialarına ilişkin ise Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kırsalda, 98 bin projeyle 283 bin istihdam sağladık. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma (IPARD), 2011-2025 (Eylül) döneminde işlemleri tamamlanan 26 bin 609 projeye günümüz rakamlarıyla 97,7 milyar TL hibe ödemesi yapıldı. Bu hibeler sayesinde 207,2 milyar TL yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlarla 105 bin 788 kişiye istihdam sağladı." dedi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ise 2006-2025 (Eylül) döneminde 20 bin 856 projeye günümüz rakamlarıyla 61 milyar TL hibe yapıldığının altı çizilen açıklamada Bakanlık, "126 bin 877 kişiye istihdam sağlandı. Ayrıca 299 bin 320 makine ekipman alımı için 22,4 milyar TL destek verildi. Genç çiftçi projesi kapsamında ise 2016-2018 döneminde toplam 48 bin genç çiftçimizin projesine günümüz rakamlarıyla 17,6 milyar TL hibe desteği sağlandı. Hibe programları sayesinde; kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz 97 bin 878 proje (KKYDP, IPARD, Genç Çiftçi, Uzman Eller) toplam 177,2 milyar TL hibe ödemesi ile 283 bin 78 yurttaşımıza istihdam sağlandı." ifadelerini kullandı.

"73,5 MİLYON AVRO DESTEK"

Bakanlığın verilerine göre Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ise 600 m rakımın üzerindeki dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2018-2027 yılları arasında gerçekleştirilen projeyle üreticilerimize 73,5 milyon avro destek sağlandığı vurgulandı. Bakanlık, "Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Bartın, Sinop ve Çankırı illerinde, 68 ilçe ve 2 bin 718 köyde uygulanan projede altyapı yatırımlarıyla birlikte kadın ve erkek çiftçilere, genç çiftçilere, hassas gruplara (ekonomik olarak dezavantajlı kadın ve gençler, engelli bireyler), kooperatiflere ve KOBİ'lere yüzde 70-100 aralığında belirlenen oranlarda destek verildi." denildi.

"KOBİ'LERE YÜZDE 70-100 ARALIĞINDA BELİRLENEN ORANLARDA DESTEK VERİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamasında "Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya ve Karaman illerinin 600-1.800 m rakımda yer alan dağlık kesimlerindeki 11 ilçe ve 247 köyde kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla 2017-2025 yılları arasında gerçekleştirilen projeyle üreticilerimize 22,3 milyon avro destek sağlandı. Bu kapsamda, altyapı yatırımlarıyla birlikte kadın ve erkek çiftçilere, genç çiftçilere, göçerlere, hassas gruplara (ekonomik olarak dezavantajlı kadın ve gençler, engelli bireyler), kooperatiflere ve KOBİ'lere yüzde 70-100 aralığında belirlenen oranlarda destek verildi" şeklinde açıklama yapıldı.

"ÜRETİCİLERİMİZE YÜZDE 70 DESTEK VERİLDİ"

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi kapsamında ise entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve hedeflenen bölgelerde kırsal topluluklar için iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapıya erişimi artırmak amacıyla Ordu, Tokat, Çorum, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanan projede belirlenen konularda üreticilerimize yüzde 70 destek verildi. 2021-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek projeyle üreticilere 17,8 milyon avro destek sağlandı.

"81 İLDE PROJE BAŞINA 250 BİN TL'YE KADAR HİBE DESTEĞİ VERİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile 81 ilimizde, kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okul mezunlarının, mahallinde uygulayacakları projeler için proje başına 250 bin TL'ye kadar hibe desteği verildi. Bu kapsamda 2020-2025 döneminde 2.413 projeye günümüz rakamlarıyla 931 milyon TL hibe desteği verildi." ifadeleri kullanıldı.

"635,6 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada son olarak şu bilgiler aktarıldı: "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma (IPARD) / Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi, LEADER Yaklaşımı kapsamında LEADER tedbirinin akreditasyonu AB Komisyonu tarafından 2018 yılı sonunda onaylandı. AB aday ülkeleri içerisinde LEADER tedbiri ilk olarak Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Mevcut durumda 26 IPARD ilinde uygulandı. Uygulama illeri: Ankara, Amasya, Çorum, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Muş, Uşak ve Yozgat. Bugüne kadar 98 Yerel Eylem Grubuna günümüz rakamlarıyla 635,6 milyon TL destek ödemesi yapıldı."