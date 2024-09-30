995 Nerenin Kodu? +995 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Başka ülkelerle telefon iletişimini sağlamak için gereken uluslararası kodlar ülkelere hastır ve hangi ülkeden arandığımızı gösterir. Yurtdışındaki bir numaradan çağrı aldığımızda, arayanın ülkesini bilemesek de dünyanın neresinden arandığımızı tahmin ederiz. Örneğin, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin kodları genellikle 9 ile başlar. Dolayısıyla Türkiye'de birçok kişinin çağrı aldığı 995 nerenin kodu ve +995 neresi, hangi ülkeye ait merak edilir.

995 Hangi Ülkeye Ait Telefon Kodu?

Sınır ötesi iletişimde büyük bir kolaylık sağlayan ve dünya çapında yapılacak aramalara bir düzen getiren kodlar her ülkede farklıdır. Yani her ülkenin kendine özgü bir uluslararası telefon kodu bulunur. Telefon numaralarının başında yer alan bu kodlar o numaranın hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. +995 kodu Güney Kafkasya bölgesinde konumlanan Gürcistan'a ait uluslararası telefon kodudur. Gürcistan Türkiye'ye coğrafi olarak yakın bir ülkedir ve bu nedenle ekonomik ilişkiler içinde olduğumuz bir ülkedir.

Sınırlarımızın birbirine açık olması da bu ilişkileri perçinlediği için insanlar Türkiye'den Gürcistan'a ve Gürcistan'dan Türkiye'ye günübirlik olarak bile gidip gelirler. İki ülkedeki insanlar alışveriş, eğitimi gezi ve iş gibi nedenlerle düzenli şekilde sınırlardan geçerler. Bütün bu durumlar iki ülkeden karşılık olarak telefon görüşmelerinin yapılmasını beraberinde getirir. Gürcistan'ı aramak için +995 kodunu kullanmamız gerekirken aynı biçimde telefonunuza gelen çağrı +995 koduyla başlayan bir numaradan ise bu aramanın Gürcistan'dan yapıldığını anlayabilirsiniz.

Türkiye'den Gürcistan'daki Bir Telefon Numarası Nasıl Aranır?

Türkiye'den herhangi bir Gürcistan numarasını ararken önce "00" (çift sıfır) veya "+" (artı) ardından +995 kodunu ve daha sonra aramak istediğiniz numarayı tuşlamanız yeterli olacaktır. Bu adımları izledikten sonra aramak istediğiniz yerel Gürcistan numarasını ekleyerek aramanızı tamamlayabilirsiniz. Bu sayede Türkiye'den Gürcistan'da bulunan bir kişiyi ya da bir işletmeyi rahatlıkla arayabilirsiniz.