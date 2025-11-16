Haberler Yaşam Haberleri A Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupasında son maçına çıkacak! İspanya-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2025 01:10

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir maça daha çıkıyor. Grubun son karşılaşmasında Türkiye, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın hangi tarihte ve nerede oynanacağı merak konusu olurken, futbolseverler milli takımın performansını yakından takip ediyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, grubun son maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin bu önemli karşılaşmayı hangi şehirde ve hangi stadyumda oynayacağı, taraftarlar tarafından araştırılıyor. Milli takımın Dünya Kupası yolundaki son sınavı, büyük bir heyecanla bekleniyor.

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (k.k.) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Bulgaristan galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı 12'ye yükseldi. Bulgarlar ise 0 puanla son sırada kaldı. Grubun son maçında milliler, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede tüm gözler millilerimizin üzerinde olacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, dev karşılaşmayı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

