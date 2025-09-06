Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM FİNALDE! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya!
Giriş Tarihi: 6.9.2025 14:45

Türkiye, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya’yı mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Altın madalya için rakip, İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibi olacak. Filenin Sultanları final maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım final maçı detayları.

A Milli Takım FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını tarihe altın harflerle yazdırmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bangkok'ta Japonya'yı devirerek finale yükselen Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez altın madalya mücadelesi verecek. Finalde rakip, İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Tüm voleybolseverler büyük heyecanla finalin tarihini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül Cumartesi günü Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde mücadele edecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi mücadele saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

7 Eylül Pazar günü 15.30'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

RAKİP İTALYA YA DA BREZİLYA OLACAK

İtalya-Brezilya yarı final maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi olacak.

