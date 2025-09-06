A MİLLİ TAKIM FİNALDE! Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef altın madalya!

A Milli Takım FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını tarihe altın harflerle yazdırmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bangkok'ta Japonya'yı devirerek finale yükselen Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez altın madalya mücadelesi verecek. Finalde rakip, İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Tüm voleybolseverler büyük heyecanla finalin tarihini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?