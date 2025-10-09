A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Gürcistan galibiyeti morali sonrası İspanya yenilgisiyle sarsılan milliler, bu kez sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…