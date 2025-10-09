Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 08:36

A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında Bulgaristan’a karşı sahaya çıkacak. Gürcistan galibiyetinin ardından İspanya karşısında alınan mağlubiyetin moral kaybını telafi etmek isteyen milliler, gruptaki bu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.Futbolseverler, Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Gürcistan galibiyeti morali sonrası İspanya yenilgisiyle sarsılan milliler, bu kez sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
A MİLLİ TAKIM MAÇ YAYIN BİLGİLERİ: 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye- Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz