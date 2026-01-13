A SPOR CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı yayın izle

Kupada yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, Muğla deplasmanında Fethiyespor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip 2'de 2 yapmayı hedeflerken, karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar A Spor canlı izle sorgulamalarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İşte Fethiyespor-Galatasaray maçı canlı yayın izle...
Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak Fethiyespor - Galatasaray maçı 13 Ocak 2026 Salı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.
İşte A Spor canlı yayın izle linki: