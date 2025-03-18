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Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:41

A101 aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Bayram şekerleri, emaye ürünler, blender seti bu perşembe A101'de

A101 aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025 tarihi ile yayında. Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekerlerini reyonlara çıkaran zincir marketlerde yaza özel bahçe ürünleri de kendini göstermeye başladı. Yapı market ürünleri, yeme-içme kategorisi, oyuncaklar, elektrikli bisiklet ve daha fazlası bu perşembe raflarda. İşte, yeni haftanın A101 indirimleri...

A101 aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Bayram şekerleri, emaye ürünler, blender seti bu perşembe A101’de

A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızı benzinli ve elektrikli moped olarak görülüyor. Sıcaklıkların artışıyla birlikte sezon ürünlerinden yararlanmak isteyenler alışveriş listelerini hazırlıyor. Her perşembe reyonlar dolup taşıyor. İşte, 20 Mart 2025 A101 indirimleri...

A101 AKTÜEL KATALOG 20 MART 2025

Yumuşak Şeker (400 g) - 89₺

Bayram Klasik Yumuşak Şeker (325 g) - 75₺

Bayramlık Şeker (375 g) - 75₺

Meyve Aromalı Yumuşak Şeker (350 g) - 69₺

Çikolata Kaplı Yumuşak Şeker (500 g) - 130₺

Kırmızı Meyve Aromalı Çiğnenebilir Yumuşak Şeker (500 g) - 75₺

Doğal Sert Şeker (350 g) - 55₺

Aromalı Yumuşak Şeker (350 g) - 75₺

Doğal & Yumuşak Şeker (350 g) - 55₺

Marshmallow Bisküvi - 4₺

Hindistan Cevizli Lokum (350 g) - 130₺

Bademli Lokum (350 g) - 99.50₺

Fındıklı Lokum (350 g) - 99.50₺

Tek Kişilik Karyola 2.499 TL

Çift Kişilik Karyola 3.599 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

Çay Vakti Seti 249 TL

Meyve Sebze Seti 159 TL

Mutfak Set, 129 TL

Tren Seti 239 TL

Prenses Oyun Evi 379 TL

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Emaye Çaydanlık 629 TL

Emaye Saklama Kabı 499 TL

Emaye Sos Tavası 199 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

Kapaklı Şekerlik 120 TL

Kapaklı Servis Tabağı 299

(...)

A101'de bu perşembe yaz fırsatları:

Katlanabilir Masa 659 TL

Yer Sofrası 329 TL

Çelik Su Şişesi 399 TL

Termos 329 TL

(...)

El Arabası 1.350 TL

Çapa 99,50 TL

Budama Makası 269 TL

Sulama Tabancası Seti 199 TL

Tırmık 99,50 TL

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Metre 95,50 TL

Eldiven 29,50 TL

Takım Çantası 179 TL

Sprey Vernik 44,50 TL

Sprey Boya Sökücü 44,50 TL

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Midi Fırın 38L - 1.899₺

Airfryer Yağsız Fritöz (5 Litre) - 1.799₺

Çelik Kettle - 459₺

Elektrikli Katlanabilir Cezve - 459₺

Çay Makinesi - 799₺

Blender Seti - 2.199₺

Saç Düzleştirici - 379₺

Saç Maşası - 399₺

(...)

Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Buzdolabı 17.999 TL

Kurutma Makinesi 14.999 TL

Termosifon 6.799 TL

A101'de bu hafta elektornik fırsatlarında Smart TV, klavye, mouse, oyuncu kulaklığı gibi seçenekler yer alıyor.

Elektrikli Moped 39.990 TL

Üç Tekerleli Elektrikli Moped 65.990 TL

Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Benzinli Moped 33.990 TL

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A101 aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Bayram şekerleri, emaye ürünler, blender seti bu perşembe A101'de
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