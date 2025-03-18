A101 aktüel indirim kataloğu 20 Mart 2025: Bayram şekerleri, emaye ürünler, blender seti bu perşembe A101’de

A101 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın yıldızı benzinli ve elektrikli moped olarak görülüyor. Sıcaklıkların artışıyla birlikte sezon ürünlerinden yararlanmak isteyenler alışveriş listelerini hazırlıyor. Her perşembe reyonlar dolup taşıyor. İşte, 20 Mart 2025 A101 indirimleri...
A101 AKTÜEL KATALOG 20 MART 2025
Yumuşak Şeker (400 g) - 89₺
Bayram Klasik Yumuşak Şeker (325 g) - 75₺
Bayramlık Şeker (375 g) - 75₺
Meyve Aromalı Yumuşak Şeker (350 g) - 69₺
Çikolata Kaplı Yumuşak Şeker (500 g) - 130₺
Kırmızı Meyve Aromalı Çiğnenebilir Yumuşak Şeker (500 g) - 75₺
Doğal Sert Şeker (350 g) - 55₺
Aromalı Yumuşak Şeker (350 g) - 75₺
Doğal & Yumuşak Şeker (350 g) - 55₺
Marshmallow Bisküvi - 4₺
Hindistan Cevizli Lokum (350 g) - 130₺
Bademli Lokum (350 g) - 99.50₺
Fındıklı Lokum (350 g) - 99.50₺
Çay Vakti Seti 249 TL
Meyve Sebze Seti 159 TL
Mutfak Set, 129 TL
Tren Seti 239 TL
Prenses Oyun Evi 379 TL
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Emaye Çaydanlık 629 TL
Emaye Saklama Kabı 499 TL
Emaye Sos Tavası 199 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL
Kapaklı Şekerlik 120 TL
Kapaklı Servis Tabağı 299
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A101'de bu perşembe yaz fırsatları:
Katlanabilir Masa 659 TL
Yer Sofrası 329 TL
Çelik Su Şişesi 399 TL
Termos 329 TL
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El Arabası 1.350 TL
Çapa 99,50 TL
Budama Makası 269 TL
Sulama Tabancası Seti 199 TL
Tırmık 99,50 TL
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Metre 95,50 TL
Eldiven 29,50 TL
Takım Çantası 179 TL
Sprey Vernik 44,50 TL
Sprey Boya Sökücü 44,50 TL
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Midi Fırın 38L - 1.899₺
Airfryer Yağsız Fritöz (5 Litre) - 1.799₺
Çelik Kettle - 459₺
Elektrikli Katlanabilir Cezve - 459₺
Çay Makinesi - 799₺
Blender Seti - 2.199₺
Saç Düzleştirici - 379₺
Saç Maşası - 399₺
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Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Buzdolabı 17.999 TL
Kurutma Makinesi 14.999 TL
Termosifon 6.799 TL
A101'de bu hafta elektornik fırsatlarında Smart TV, klavye, mouse, oyuncu kulaklığı gibi seçenekler yer alıyor.
Elektrikli Moped 39.990 TL
Üç Tekerleli Elektrikli Moped 65.990 TL
Elektrikli Bisiklet 21.990 TL
Benzinli Moped 33.990 TL