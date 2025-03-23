FIRSAT! A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025: Bu hafta A101’de kahve makinesi, yatak süpürgesi, bahçe takımı, olta seti...

A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde yerini aldı. Her hafta perşembe günleri fırsat reyonlarının dolduğu zincir markette elektronikten yeme içmeye birçok kategori değerlendiriliyor. İşte, 27 Mart 2025 A101 indirimlerinde bu hafta!
A101 AKTÜEL KATALOG 27 MART 2025
Bisiklet 6.999 TL
Oyuncak Meyve Kesme Seti 119 TL
Peluş Penguen 279 TL
1000 Parça Puzzle 79,50 TL
Oyuncak Arabalı Halı 159 TL
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Bulaşık Makinesi 11.499 TL
Çamaşır Makinesi 10.499 TL
Buzdolabı 10.999 - 19.999 TL
Android TV 24.999 TL
Valiz Büyük Boy 839 TL
Orta Boy 739 TL
Küçük Boy 639 TL
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Konsantre Yumuşatıcı 65 TL
Toz Deterjan 365 TL
Çamaşır Suyu 75 TL
Cips Çeşitleri 52,50 TL
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A101'de bu hafta dondurulmuş ürünler ve pasta malzemeleri dikkat çekiyor.
Elektrikli Moped 29.990 TL
Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Benzinli Motosiklet 34.990 TL
Minderli Bistro Set 2.699 TL
4+1 Bistro Set 6.499 TL
2+1 Set 4.499 TL
Olta Seti 499 TL
Olta Kancası 69,50 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Sahte Balık Çeşitleri 79,50 TL
Çiçek Tohumu 20 TL
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Ev tekstili ve giyim kategorileri de indirimli ürünler arasında yerini aldı.
Mutfak ve banyo ürünleri haftanın indirimlerinde listelere ekleniyor.