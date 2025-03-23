Haberler Yaşam Haberleri FIRSAT! A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025: Bu hafta A101'de kahve makinesi, yatak süpürgesi, bahçe takımı, olta seti...
Giriş Tarihi: 23.3.2025 12:14 Son Güncelleme: 23.3.2025 12:14

FIRSAT! A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025: Bu hafta A101'de kahve makinesi, yatak süpürgesi, bahçe takımı, olta seti...

A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025 tarihi ile yayında. Alışveriş listelerini hazırlayan tüketiciler bayram ihtiyaçlarını alırken aktüel sepetlerini de kontrol ediyor. Yaza özel bahçe mobilyaları, olta takımı, katlanır sandalye gibi pek çok aranan ürünün yanı sıra elektrikli bisiklet ve moped gibi araçlar da haftanın aldın aldın kataloğunda bu perşembe A101'de olacak. İşte, yeni A101 indirimleri...

FIRSAT! A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025: Bu hafta A101’de kahve makinesi, yatak süpürgesi, bahçe takımı, olta seti...

A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde yerini aldı. Her hafta perşembe günleri fırsat reyonlarının dolduğu zincir markette elektronikten yeme içmeye birçok kategori değerlendiriliyor. İşte, 27 Mart 2025 A101 indirimlerinde bu hafta!

A101 AKTÜEL KATALOG 27 MART 2025

Bisiklet 6.999 TL

Oyuncak Meyve Kesme Seti 119 TL

Peluş Penguen 279 TL

1000 Parça Puzzle 79,50 TL

Oyuncak Arabalı Halı 159 TL

(...)

Saç Düzleştirici 499 TL

Yatak Süpürgesi 1.699 TL

Ütü 999 TL

Saç Maşası 899 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL

Tost Makienesi 1.999 TL

Dijital Baskül 279 TL

(...)

Bulaşık Makinesi 11.499 TL

Çamaşır Makinesi 10.499 TL

Buzdolabı 10.999 - 19.999 TL

Android TV 24.999 TL

Valiz Büyük Boy 839 TL

Orta Boy 739 TL

Küçük Boy 639 TL

(...)

Konsantre Yumuşatıcı 65 TL

Toz Deterjan 365 TL

Çamaşır Suyu 75 TL

Cips Çeşitleri 52,50 TL

(...)

A101'de bu hafta dondurulmuş ürünler ve pasta malzemeleri dikkat çekiyor.

Elektrikli Moped 29.990 TL

Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Benzinli Motosiklet 34.990 TL

Minderli Bistro Set 2.699 TL

4+1 Bistro Set 6.499 TL

2+1 Set 4.499 TL

Olta Seti 499 TL

Olta Kancası 69,50 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Sahte Balık Çeşitleri 79,50 TL

Çiçek Tohumu 20 TL

(...)

Ev tekstili ve giyim kategorileri de indirimli ürünler arasında yerini aldı.

Mutfak ve banyo ürünleri haftanın indirimlerinde listelere ekleniyor.

Tatlı Tabağı 35 TL

Servis Tabağı 155 TL

Kapaklı Servis TAbağı 249 TL

Yağlık 199 TL

Pipetli Bardak 129 TL

Salata Kasesi 99,50 TL

(...)

A101 indirimlerinde atıştırmalık kategorisi de dikkat çekiyor.

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FIRSAT! A101 aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2025: Bu hafta A101'de kahve makinesi, yatak süpürgesi, bahçe takımı, olta seti...
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