Haberler Yaşam Haberleri A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2024 | Yaz indirimleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
Giriş Tarihi: 22.4.2024 15:27

A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2024 | Yaz indirimleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

A101 aktüel 25 Nisan 2024 kataloğu yayımlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini almak için geri sayarken yaz ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Ekmek kızartma makinesi, saç düzleştirici, epilatör, saç kesme makinesi, ütü, elektrikli süpürge gibi pek çok elektronik ürün dikkat çekiyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirimli tam listesi ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu…

A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2024 | Yaz indirimleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

A101 aktüel indirimleri raflarda yerini almak için bekliyor. Perşembe indirimlerinde kedi ve köpek mamalarının yanında karyola, hurç, elektrikli motorlu bisiklet geliyor. Haftanın fırsatları takip ediliyor ve alışveriş listesi hazırlanıyor. Havaların ısınmaya başlaması ile az sezonu için aktüel ürünler A101 kataloglarında yerini alıyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte, 25 Nisan A101 katalog...

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. İşte 25 Nisan 2024 A101 aktüel kataloğu;

Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL

JVC 50' UHD Smart Led Tv 12.999 TL

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

Hikıng A41 Cep Telefonu 3.999 TL

Piranha MagSafe Powerbank 399 TL

Bluetooth Kulaklık 239 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

SEG Buzdolabı 7.399 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12 kg 13.499 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

Flavel Çay Makinesi 999 TL

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL

Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL

Arzum Dikey Süpürge 999 TL

Aprilla Apilatör 359 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL

Desenli Cam Sürahi 54,90 TL

Borcam Çok Amaçlı Kase 89,90 TL

Ice Ville Dondurmalık 19,90 TL

Paşabahçe Tokio Reçellik 6'lı 79,90 TL

Kütahya Porselen Kase 34,90 TL

Kütahya Porselen Yemek Tabağı 79,90 TL

Kütahya Porselen Pasta Tabağı 39,90 TL

Tavuk Parçalama Aparatı 59,90 TL

Pipetli Çelik Çocuk Matarası 149 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 69,90 TL

Plastik Karma Ürünler 49,90 TL

Tuzluk 6,90 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL

Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL

Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL

Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL

Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL

Düzenleyici Kutu Çeşitleri 14.90 TL

Ahşap Görünümlü Plastik Askı 3'lü 32.50 TL

Bayan Yüksek Taban Sandalet 89,90 TL

Bay Çift Tokalı Sandalet 89,90 TL

Triathlon Egzersiz Tekerleği 179 TL

Triathlon Kelebek Kol ve Bacak Çalıştırıcı 129 TL

Pilates Topu 20 cm 39,90 TL

Pawmas Bentonit Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL

Pawpas Bentonit Bebek Pudra Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL

Pamuklu Desenli Halı 329 TL

Pamuklu Desenli Halı 499 TL

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Oyuncak Meyve Kesme Kartela 99,90 TL

Oyuncak Kamyon 179 TL

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A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2024 | Yaz indirimleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
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