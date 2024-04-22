A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2024 | Yaz indirimleri başladı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

A101 aktüel indirimleri raflarda yerini almak için bekliyor. Perşembe indirimlerinde kedi ve köpek mamalarının yanında karyola, hurç, elektrikli motorlu bisiklet geliyor. Haftanın fırsatları takip ediliyor ve alışveriş listesi hazırlanıyor. Havaların ısınmaya başlaması ile az sezonu için aktüel ürünler A101 kataloglarında yerini alıyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? İşte, 25 Nisan A101 katalog...
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. İşte 25 Nisan 2024 A101 aktüel kataloğu;
JVC 50' UHD Smart Led Tv 12.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Hikıng A41 Cep Telefonu 3.999 TL
Piranha MagSafe Powerbank 399 TL
Bluetooth Kulaklık 239 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL
SEG Buzdolabı 7.399 TL
SEG Çamaşır Makinesi 12 kg 13.499 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Flavel Çay Makinesi 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL
Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL
Arzum Dikey Süpürge 999 TL
Aprilla Apilatör 359 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL
Desenli Cam Sürahi 54,90 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 89,90 TL
Ice Ville Dondurmalık 19,90 TL
Paşabahçe Tokio Reçellik 6'lı 79,90 TL
Kütahya Porselen Kase 34,90 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 79,90 TL
Kütahya Porselen Pasta Tabağı 39,90 TL
Tavuk Parçalama Aparatı 59,90 TL
Pipetli Çelik Çocuk Matarası 149 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 69,90 TL
Plastik Karma Ürünler 49,90 TL
Tuzluk 6,90 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL
Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL
Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL
Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL
Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL
Düzenleyici Kutu Çeşitleri 14.90 TL
Ahşap Görünümlü Plastik Askı 3'lü 32.50 TL
Bayan Yüksek Taban Sandalet 89,90 TL
Bay Çift Tokalı Sandalet 89,90 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 179 TL
Triathlon Kelebek Kol ve Bacak Çalıştırıcı 129 TL
Pilates Topu 20 cm 39,90 TL
Pawmas Bentonit Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL
Pawpas Bentonit Bebek Pudra Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL