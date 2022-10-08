A101 aktüel ürünlerde 27.999’ye tekne satılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 13 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yine tekne sürprizi ile geliyor. Her Perşembe raflarını yenileyen market zincirinde Ağustos ayında sosyal medya gündemine bomba gibi düşen tekne satışına bir yenisi daha eklenecek. Dikkat çeken ürün 27 bin 999 TL'lik fiyatıyla Perşembe günü mağazalarda yer alacak. Öte yandan diğer ürünleri de incelemek isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 13 Ekim 2022 mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...