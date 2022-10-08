Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünlerde 27.999'ye tekne satılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 13 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu
Giriş Tarihi: 8.10.2022 14:15

A101 aktüel ürünlerde 27.999'ye tekne satılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 13 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda dev sürpriz yine dikkat çekti. 13 Ekim 2022 Perşembe günü mağazalarda yerini alacak olan indirimli ürünler incelenirken en dikkat çeken ürün ise İsatek Aras Fiber tekne oldu. 4,25 metre uzunluğundaki fiber tekne 27.999 TL'lik fiyatıyla önümüzdeki hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı A101 aktüel kataloğu...

A101 aktüel ürünlerde 27.999’ye tekne satılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 13 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yine tekne sürprizi ile geliyor. Her Perşembe raflarını yenileyen market zincirinde Ağustos ayında sosyal medya gündemine bomba gibi düşen tekne satışına bir yenisi daha eklenecek. Dikkat çeken ürün 27 bin 999 TL'lik fiyatıyla Perşembe günü mağazalarda yer alacak. Öte yandan diğer ürünleri de incelemek isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 13 Ekim 2022 mağazalarda yer alacak A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...

İşte haftanın a101 aktüel ürünleri;

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A101 aktüel ürünlerde 27.999'ye tekne satılacak! İşte haftanın indirimli ürünleriyle 13 Ekim 2022 A101 aktüel kataloğu
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