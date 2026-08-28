ABB ile TOGO kuleleri arasındaki hukuk çıkmazı derinleşiyor! 4 ruhsat iptali, 7 mühürleme, 4 yıkım kararı

Ankara'da yıllardır tartışmaların odağında bulunan TOGO Kuleleri'nde yeni bir gelişme yaşandı. Kulelerin sahibi Sinan Aygün, kamuoyundan ve müşterilerinden gelen sorular üzerine yaptığı açıklamayla, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan sürecin kronolojisini kamuoyuyla paylaştı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin, mahkemelerden dönen her kararın ardından hemen yeni bir mühürleme ve iptal gerekçesi üretmesi, sürecin hukuki bir denetimden ziyade bir "yıpratma savaşına" dönüştüğü eleştirilerini beraberinde getiriyor.

7 YILDA 4 RUHSAT İPTALİ, 7 MÜHÜRLEME



2016 yılında 2.10 emsal oranıyla başlayan Togo Kuleleri süreci, 2019'dan itibaren mahkeme kararları ile idari işlemler arasında mekiğe bağlandı. Yayınlanan belgeler ve kronoloji, belediyenin yargı kararlarının etrafından dolaşmak için sergilediği tutumu açıkça gösteriyor:

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve 20. İdare Mahkemesi; belediyenin mühürleme ve ruhsat iptal kararlarını defalarca hukuksuz bularak iptal etti, ruhsatların ihyasına karar verdi.





YARGI KARARINI KAĞIT ÜZERİNDE BIRAKTI



22 Haziran 2022'de ABB, mahkeme kararı gereği ruhsatı ihya ettiği gün, "alan plansız kaldı" bahanesiyle ruhsatı 2. kez iptal edip alanı 3. kez mühürleyerek yargı kararını kağıt üzerinde bıraktı.

Son olarak 2026'nın Nisan ayında eksikliklerin giderilmesiyle ruhsat süresi Temmuz 2026'ya kadar uzatılıp iskan aşamasına geçilmişken, ABB Meclisi 11 Mayıs 2026'da bu kez "kavşak genişletme" bahanesini öne sürdü. 18 Mayıs'ta henüz kesinleşmemiş bir Meclis kararı tebliğ edilerek inşaat ve iskan süreci bir kez daha durduruldu.

"KAVGA DEĞİL, HUKUK İSTİYORUZ"



Yaşanan idari çıkmaza dair kamuoyuna açıklama yapan Sinan Aygün, 4 kez ruhsat iptali, 7 kez mühürleme ve 4 kez yıkım kararı ile karşılaştıklarını, ancak açtıkları tüm davaları kazandıklarını vurguladı. Yedi yıldır sabırla hukuk içinde mücadele ettiklerini belirten Aygün, şu ifadelerle belediye yönetimine çağrıda bulundu:

"Biz hiç kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Tek talebimiz hukukun ve kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmasıdır. TOGO Kuleleri sahipsiz değildir. Yatırım yapanların, müşterilerimizin ve hak sahiplerinin haklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız."

ANKAPARK'TAN TOGO'YA: ABB'NİN BİTMEYEN PROJE İMTİHANI



Gözlemciler, ABB'nin geçmişte Ankapark dosyasında da benzer bir kamu zararı ve atıl bırakma tartışmasıyla gündeme geldiğini, ancak Togo Kuleleri'nde durumun çok daha vahim bir boyutta olduğuna dikkat çekiyor. Özel bir yatırımcıya ait, inşaatı tamamlanmış dev bir projenin; sürekli yenilenen idari engellerle milli servet kaybına dönüştürülmesi, belediyecilik anlayışının ve yatırım ikliminin sorgulanmasına yol açıyor.

Bölge İdare Mahkemeleri kararlarını hiçe sayan ve son olarak kesinleşmemiş meclis kararları üzerinden iskan sürecini baltalayan ABB cephesinden ise konuya ilişkin henüz somut bir gerekçe veya kamuoyu açıklaması gelmiş değil. Belediye yönetiminin yargı kararlarına karşı takındığı bu "dirençli" tutumun hukuki sonuçları önümüzdeki günlerde netleşecek.

RÜŞVET İDDİASI KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI



TOGO Kuleleri'nin sahibi eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, geçmişte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu.

Aygün, TMMOB lehine verilen mahkeme kararının üst mahkemeye taşınmaması karşılığında kendisinden 25 milyon TL istendiğini öne sürmüş, bu iddiaları nedeniyle Mansur Yavaş ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aygün, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı, 'abinle görüşmek istiyoruz' dediler. Ofisime geldiler. 'Abi sen bize bir şey söyle de biz bunu bağlayalım' dediler. 'Neyi bağlayacaksınız?' dedim. '25 milyon' dediler. Ben de 'Hayatımda kimseye haraç vermedim' dedim ve gönderdim. Bunların hepsinin kaydı var."

Mansur Yavaş ise söz konusu iddiaları reddetmiş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı.