ABB “konser vurgunu” davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

Giriş Tarihi: 9.01.2026 19:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarına ilişkin 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin tutuklu sanıklar hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davanın ilk celsesi Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutkusuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Savcılık tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, dosyada henüz tanık beyanlarının alınmadığı, kamu zararının boyutuna ilişkin tespitlerin mevcut olduğu ve soruşturma kapsamındaki eksikliklerin giderilmeden tahliye kararı verildiği vurgulandı. Bu gerekçelerle, tutuklu sanıklar hakkında verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi.

