ABB “konser vurgunu” davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davanın ilk celsesi Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutkusuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Savcılık tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, dosyada henüz tanık beyanlarının alınmadığı, kamu zararının boyutuna ilişkin tespitlerin mevcut olduğu ve soruşturma kapsamındaki eksikliklerin giderilmeden tahliye kararı verildiği vurgulandı. Bu gerekçelerle, tutuklu sanıklar hakkında verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi.