Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;