Haberler Yaşam Haberleri ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 23:46 Son Güncelleme: 22.1.2023 23:47

ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020’de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

A- Çatı Ustalığı
B- Tır şoförlüğü
C- Odunculuk (CEVAP)
D- Uçuş mühendisliği


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ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
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