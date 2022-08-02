BÜYÜK TEHLİKE

Pelosi'nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD'yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

KIRMIZI ÇİZGİDİR

Zhang, "Tayvan, ülkemin herhangi bir ülkeyle ilişkilerinde kırmızı çizgidir. Bu konuda kati bir tavır alıyoruz ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.