ABD-İran görüşmesi öncesi petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları, ABD ile İran'ın Cuma günü Umman'da görüşme yapma konusunda anlaşmasının ardından Perşembe günü düştü. Bu gelişme, Orta Doğu'da olası bir askeri çatışmanın arzı etkileyebileceği endişelerini azalttı.
Brent petrol yüzde 1,4 gerileyerek 68,47 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,4 düşüşle 64,23 dolara indi.
Çarşamba günü ise, ABD ile İran arasında planlanan görüşmelerin iptal edilebileceğine dair haberler petrol fiyatlarını yaklaşık yüzde 3 artırmıştı. Daha sonra her iki taraf da görüşmenin Cuma günü yapılacağını ve konuların henüz netleşmediğini duyurdu.
IG analisti Tony Sycamore, fiyatlardaki dalgalanmanın görüşmelere dair belirsizlikten kaynaklandığını belirtti. Fiyatların, görüşmelerin iptal edilebileceği endişesiyle yükseldiğini, ancak nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağı haberleriyle bu kaygıların azaldığını söyledi.
İran, nükleer programını Batılı ülkelerle görüşmeye açık olduğunu açıklarken, ABD tarafı ise İran'ın balistik füze programı, bölgedeki silahlı gruplara desteği ve iç politik uygulamalarını da gündeme taşımak istiyor.
Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası askeri tehditleri hayata geçirebileceği endişeleri sürüyor. Böyle bir durum, yalnızca İran üretimini değil, Körfez'deki diğer petrol ihracatçılarını da etkileyebilecek daha geniş bir gerilime yol açabilir.