ABD-İran görüşmesi öncesi petrol fiyatları geriledi

İran, nükleer programını Batılı ülkelerle görüşmeye açık olduğunu açıklarken, ABD tarafı ise İran'ın balistik füze programı, bölgedeki silahlı gruplara desteği ve iç politik uygulamalarını da gündeme taşımak istiyor.

Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası askeri tehditleri hayata geçirebileceği endişeleri sürüyor. Böyle bir durum, yalnızca İran üretimini değil, Körfez'deki diğer petrol ihracatçılarını da etkileyebilecek daha geniş bir gerilime yol açabilir.