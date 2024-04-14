ABD Savunma Bakanı Austin’den İsrail’e destek

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Austin ve İsrail Savunma Bakanı Gallant arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ikinci kez görüşerek İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırı karşısında ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği güçlü desteği yineledi. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'ın İsrail'e yönelik bu saldırısını bertaraf etmek üzere alınan olağanüstü savunma tedbirlerini ve güçlü iş birliğini övdü. Bakan Austin, İsrail'in İran ve bölgesel vekillerinin gelecekteki herhangi bir saldırısına karşı İsrail'i savunmak için ABD'nin tam desteğine güvenebileceğini bir kez daha açıkça ifade etti" denildi.

GALLANT: HENÜZ BİTMEDİ

İsrail Savunma Bakanı Gallant, dün gece dünyanın 'İran'ın gerçek yüzünü' gördüğünü belirterek, "Bir gecede dünya, İsrail'e yüzlerce füze ve İHA ile saldıran terörist bir devlet olan İran'ın gerçek yüzünü gördü. Dünya aynı zamanda IDF'nin ve koalisyonun gücünü de gördü. İsrail, ABD ve ortakları bu saldırıyı eşi benzeri olmayan bir şekilde bertaraf etti. IDF bir gecede olağanüstü bir şekilde hareket etti ve her senaryoya hazırlıklı olmaya devam edecek. Henüz bitmedi. Biz tetikte ve güçlüyüz" dedi.