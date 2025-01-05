ABD, Türk askerine hayran kaldı: Mehmetçik Kore’de destan yazdı



ESİR KAMPINDA NEDEN TÜRKLERDEN ÖLEN OLMADI?

Dr. Onur, "ABD'nin gizli sorgusunda 'Neden Türklerden ölen olmadı?' sorusu sorgulanıyor ve bilimsel çalışmada bu ele alınıyor. Amerikalıların araştırmalarında Türklerin güçlerini kültürlerinden aldığını söylüyorlar. Bizim kültürümüzdeki imece kavramı, rütbe iptal edilse bile büyüğe ve deneyime saygı var. ABD'li araştırmacıların 'Türkler, bu milli bilinci tarihlerinden alıyorlar, ninnileri dahi onları milli savunmaya hazırlıyor. Aile, okul, tarih, tevekkül ve Allah inançları çok fazla' şeklinde açıklamaları var. Bence de haleti ruhiye, birlik ruhundan ileri geliyor bu. ABD'li araştırmacılar 'Ülkelerinin itibarını korumak için canlarını feda edebilecek ruhu taşımalarından kaynaklı bu' diyor. Esir kamplarından beni en derinden etkileyen ise tuvaletler ve banyolardaki tutum. Müslüman erkekler ve gençler paravan olmadığı için utanıyor. Tuvalete bile dört-beş kişi birlikte gidip o esnada vücutlarını paravan yapıyorlar. Amerikalılar ve İngilizler bununla çok dalga geçiyorlar ama esir takasları sırasında bizim askerlerimiz üstlerinde Amerikan üniforması ya da komünist üniforması ile dünya basının önüne çıkmamak için üstlerindeki üniformaları yırtıyorlar. Akdağ ile Atasoy Kore'yi hep konuşurdu. Birçok Kore gazisi ile görüştüm ama Akdağ ile sağlık problemleri nedeni ile görüşmem hiç kısmet olmadı ancak ailesinden sürekli haber aldım" dedi.