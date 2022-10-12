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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:16 Son Güncelleme: 12.10.2022 14:22

ABD'deki Türk gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 'Akreditasyon' krizi çıktı. NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, Kılıçdaroğlu'nun programlarına alınmadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SABAH
ABD’deki Türk gazetecilerden Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarına yerleşik gazetecilerin alınmamasından dolayı kriz çıktığı öğrenildi.

"SADECE YANINDAKİ GAZETECİLER ALINIYOR"

NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor."

"20 GAZETECİ DIŞARDA KALDI"

Hürriyet Gazetesi'nin New York- Washington muhabiri Razi Canikligil de, "Sonrada "yandaş medya" terimini dillerinden düşürmüyorlar. En az 20 gazeteci dışarda kaldı." ifaderini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun programını, Halk TV'den İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo'nun takip edebildiği öğrenildi. Tele 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat da ziyarete tepki gösteren gazeteciler arasnda yer aldı.

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ABD'deki Türk gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na tepki
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