ABD’den İran’a misilleme saldırısı! CENTCOM duyurdu: 3 petrol tankeri hedef alındı

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. İran'ın bölgede devriye gezen ABD'ye ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef almasının ardından CENTCOM'dan misilleme saldırısı geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın 3 ham petrol tankerine saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
"BİRÇOK KRİTİK NOKTA BAŞARIYLA VURULDU"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki sularda devriye gezen ABD Donanması'na ait 2 savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından ABD güçlerinin 3 İran ham petrol tankerini hedef aldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Bir ABD uçak gemisi ve güdümlü füze destroyeri, İran'ın sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırılardan başarıyla kurtuldu. Hiçbir ABD personeli zarar görmedi. İran'ın başarısız saldırılarının ardından CENTCOM, Hark Adası açıklarında bulunan M/T Downy ve Cask yakınlarındaki M/T Stark 1 adlı İran Devrim Muhafızları'na ait ham petrol tankerlerini imha etti.
ABD kuvvetleri ayrıca Umman Körfezi'nde yükü olmayan ham petrol tankeri M/T Kylo'yu (aynı zamanda "Noxen" olarak da biliniyor) tamamen imha etti ve mürettebata gemiyi terk etme emri verildikten sonra gemiyi çalışamaz hale getirmek için birçok kritik noktayı başarıyla vurdu" denildi. İran'a ait 3 ham petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları'nı ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğu iddia edilen açıklamada, "İran'ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadeleri kullanıldı.
"İRAN'A ÇOK DAHA YÜKSEK BİR EKONOMİK BEDEL ÖDETECEĞİZ"
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "İran Devrim Muhafızları'na mesajımız açık: Eğer gemilerimizden 2'sine ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz, sizin 2 geminizi de imha edeceğiz. ABD güçlerini savunmaktan çekinmeyeceğiz ve gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok edeceğiz" dedi.
Öte yandan, İran medyası bugün İran'a ait bir petrol tankerinin Hark Adası açıklarında ABD füzeleriyle vurulduğunu aktarmıştı.