ABD’den İran’a misilleme saldırısı! CENTCOM duyurdu: 3 petrol tankeri hedef alındı

ABD kuvvetleri ayrıca Umman Körfezi'nde yükü olmayan ham petrol tankeri M/T Kylo'yu (aynı zamanda "Noxen" olarak da biliniyor) tamamen imha etti ve mürettebata gemiyi terk etme emri verildikten sonra gemiyi çalışamaz hale getirmek için birçok kritik noktayı başarıyla vurdu" denildi. İran'a ait 3 ham petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları'nı ve bölgesel vekillerini finanse eden milyarlarca dolarlık gizli bir ağın parçası olduğu iddia edilen açıklamada, "İran'ın bunları savunacak hiçbir imkanı yok" ifadeleri kullanıldı.