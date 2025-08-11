Abdulbaki öğretmen videolarıyla öğretiyor

Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Abdulbaki Altunay (41), meslek hayatında 20'nci yılına girmenin gururunu yaşıyor. 5 yıl önce kendi sosyal medya hesabından, dersin konusuna göre farklı kıyafetler giyip, figürler hazırlayarak kısa video paylaşımları yapan Altunay, arkadaşlarının kendisine 'Çocuk dostu öğretmen' demesi üzerine Instagram sayfasına da bu ismi verdi. Okulla hayatıyla ilgili sosyal mesaj verme amaçlı videolar hazırlayan Altunay, izleyenleri hem duygulandırıyor hem güldürüyor. SABAH'a konuşan Altunay, "Öğrencilere neşeli bir yöntemle ders anlatmak istedim" dedi.