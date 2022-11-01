Abhazya’dan Ne Alınır? Abhazya’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Kadim bir tarihi olan Abhazya'dan ne alınır diye düşünmeye gerek yoktur. Batı Kafkasya'da yer alan bu özerk cumhuriyette hediye seçmekte zorlananlar, Abhazya'dan alınacak hediyelik eşyalar hakkında fikir almak için araştırma yapmalıdır. Sovyetler döneminde daha da içine kapanmak zorunda kalsa bile, bugün dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçi çeker. Abhazya'nın neyi meşhur ve ne getirilir sorusuna yanıt bulmak zor değildir. İşte Abhazya ile ilgili merak edilenler…

Abhazya'dan Ne Alınır?

Abhazya'dan ne alınır sorusunun cevabına geçmeden önce, bu özerk cumhuriyet hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olabilir. Abhazya, Doğu Karadeniz kıyısında ve Kafkasya'nın güneybatı kanadında özerk bir hükümet tarafından kontrol edilir. Özellikle, Rus turistler için çok popüler tatil yerlerinden olan ve bağımsızlığı kısmen tanınmış bir devlettir. Kendisini Gürcistan'dan ayrı bir devlet olarak görüyor olsa da, dünyada oldukça az sayıda ülke tarafından tanınır. Tartışmalı bir bağımsızlığa rağmen, başta Ruslar ve çevre ülkeler arasında yaz tatili geçirmek için hayli popüler bir yerdir.

Abhazya Özerk Cumhuriyeti, Karadeniz'in doğu kıyısında bulunur. Rusya, Soçi, Gürcistan, İngur Nehri ve Büyük Kafkas sıradağları ile çevrilidir. Subtropikal iklim ve karla kaplı dağlar, plajlar, mağaralar, göllerin yanı sıra, kiliselerin mimari ve dini mirası Abhazya'yı turistler için bir oldukça cazip bir lokasyon haline getirir. İlginç kültürel değerlere yakından tanıklık etmek isteyenler ve sevdikleri için hediyelik eşya almayı düşünenler için Abhazya'da pek çok seçenek mevcuttur.

Abhazya'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Gürcistan'a bağlı olan ve resmi dilleri arasında, Rusça ve Abhazca bulunan Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nden satın alınabilecek pek çok hediyelik eşya vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Siyah çay: Karadeniz'de olduğu için Abhazya çay bakımından zengindir.

Şifalı bitkiler: Bu şifalı bitkiler Abhazya'nın dağ çayırlarında, nehir vadilerinde, ekolojik olarak temiz yerlerinden hasat edilir.

Fındık: Tıpkı Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi Abhazya'da da birçok fındık bahçesi bulunur ve hediyelik olarak lezzetli bir tercih olabilir.

Biblolar: Çoğunlukla porselenden yapılan bu süs eşyaları, evlerde farklı bir hava yaratması için satın alınabilir.

Burka: Abhaz Burkası olarak bilinen ve keçeden yapılan bu giysi, soğuk iklimlerde yaşayanlar için ince düşünülmüş bir hediyeliktir.

Geleneksel Abhaz giysileri: Otantik kıyafetlere ilgisi olanlar için hatıra amaçlı saklanabilecek ve hediye olarak verilebilecek güzel bir üründür.