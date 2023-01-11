Abla ile kardeşin hayalleri yarım kaldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, cesedi denizde bulunan Nuran Kayar'ın (22), ablası Ayşe Kayar (24) ile aynı yurtta kaldığı ve aynı üniversitenin aynı bölümünde okudukları ortaya çıktı. Sakarya'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin 5 kızından ikisi olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Nuran ve Ayşe Kayar, daha lisedeyken aynı üniversitede okuma hayali kuruyordu. Ayşe Kayar olay günü sabah yurttan çıkan Nuran Kayar'ı öğlen saatlerinde arayıp arkadaşları ile birlikte oturduğu kafeteryaya çağırdı. Saat 18.00 sıralarında kardeşiyle son kez konuşan Ayşe Kayar, saat 21.00 sıralarında yurda döndüğünde Nuran'ı bulamadı. Kardeşinin telefonunun kapalı olduğunu görünce, yurdun son giriş saati olan 23.00'e kadar çaresizce bekledi. Ardından, yurt yetkililerine haber verdi. Ayşe Kayar ve arkadaşları, yurttan çıkıp Nuran'ı aramak istedi. Ancak yasak olduğu için çıkışlarına izin verilmedi. Sabah 05.00 sıralarında ise kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı. SABAH'a konuşan abi Sinan Kayar, "Kardeşim neşeli ve hayat dolu bir kızdı. İntihar edecek bir yapısı yok. Sosyal medyada bir kadının kaçırıldığı paylaşımları var. Devletimize güveniyoruz. Bu olayı çözüp, sorumluları cezalandıracağını biliyoruz. Eceliyle ölmüş olsa bile bunu bilmek istiyoruz" dedi.