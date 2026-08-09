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Giriş Tarihi: 9.08.2026 13:38

Ablasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti!

Kocaeli Kandıra İlçesi Kumcağız sahilinde, sabah saatlerinde yapılan tüm uyarılara rağmen denize giren ablasını kurtarmak için dalgaların arasına atlayan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Ablasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti!
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Kocaeli'nin tatil beldesi Kandıra'da yürekleri dağlayan acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Kumcağız sahilinde serinlemek isteyen genç kız, bir süre sonra kuvvetli dalgalara kapılarak gözden kaybolmaya başladı. Ablasının suda çırpındığını gören 19 yaşındaki Arif Tosun, hiç tereddüt etmeden ablasını kurtarmak için dalgaların arasına atladı. Ancak talihsiz genç de kısa sürede dalgalara yenik düşerek suda gözden kayboldu.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde sudan çıkarılan abla ve kardeş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki Arif Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Henüz ismi öğrenilemeyen ablasının ise tedavisi devam ediyor.

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