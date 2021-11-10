Yol kenarında ablasının boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran sözler: Ablamın yaşam tarzı....

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay anı anlatıldı. İddianamede Esenler'de 19 Nisan günü sanık Kemal Balkaya'nın olay öncesinde ablası Yıldız Gül'ün yaşam tarzından rahatsızlık duyduğu ve aralarında bu sebeple tartışma yaşandığı belirtildi. İddianameye göre sanık Balkaya bu konuları tekrar görüşmek için olay günü ablasının evine gitti ve maktülü öldürmekte kararlı olduğu için yanına bıçak alarak maktülü dışarı çıkardı. Daha sonrasında ise kuytu bir yerde ablasını boğazından birden fazla kez bıçaklayarak öldürdü. İddinamede sanığın olayın ardından yakalanmamak için ablasının telefon ve cüzdanını üzerinden alarak uzak bir yere fırlattığı ve daha sonra kaçmak için gittiği otogarda yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Kemal Balkaya için 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.