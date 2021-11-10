Yol kenarında ablasının boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran sözler: Ablamın yaşam tarzı....

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay anı anlatıldı. İddianamede Esenler'de 19 Nisan günü sanık Kemal Balkaya'nın olay öncesinde ablası Yıldız Gül'ün yaşam tarzından rahatsızlık duyduğu ve aralarında bu sebeple tartışma yaşandığı belirtildi. İddianameye göre sanık Balkaya bu konuları tekrar görüşmek için olay günü ablasının evine gitti ve maktülü öldürmekte kararlı olduğu için yanına bıçak alarak maktülü dışarı çıkardı. Daha sonrasında ise kuytu bir yerde ablasını boğazından birden fazla kez bıçaklayarak öldürdü. İddinamede sanığın olayın ardından yakalanmamak için ablasının telefon ve cüzdanını üzerinden alarak uzak bir yere fırlattığı ve daha sonra kaçmak için gittiği otogarda yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Kemal Balkaya için 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
"ABLAMIN YAŞAM TARZINDAN RAHATSIZDIM"
Hazırlanan iddianamede sanık Kemal Balkaya'nın ifadesine yer verildi. Balkaya'nın ablasının yaşam tarzından rahatsız olduğunu, ablasının iki kez evlilik yaptığı resmi nikahlı eşinden ayrı bir şekilde çocukları ile yaşadığını ablasının bir sevgilisinin bulunduğunu bu konu sebebiyle ablası ile tartışma yaşadıkları için görüşmek üzere olay günü ablasının evine gittiği aktarıldı. İfadesinde telefoncuya gitmek için evden çıkarken gerekirse ablasını
korkutmak için yanına bıçak aldığını söyleyen Kemal Balkaya, sigara içmek için ağaç kenarında durdukları sırada ablası Yıldız Gül ile tartışmaya başladıklarını ve ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini ve ilk olarak ablasına tokat attığını belirtti.
"ABLAMI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"
Kemal Balkaya daha sonrasında ise ablasının kafasına vurduğunu ve hakaret ettiğini ve yaşananları hatırlamadığını, kendine geldiğinde ise ablasının yerde yüzüstü yattığını ve ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu ifade etti. İddianamede Maktül Yıldız Gül'ün olayın ardından boğazı kesik bir halde sürünerek anayola kadar ulaştığı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı da aktarıldı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık Kemal Balkaya hakkında haksız tahrik unsurlarının oluşmadığı vurgulandı. Sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ablasını boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
BÜŞRA ÇOBAN / SABAH