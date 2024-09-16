Abur cubur reklamlarını yasaklıyor

İngiltere, çocuklara yönelik abur cubur reklamları, kumar ve alkol reklamlarının bulunduğu yasaklı içerikler listesine eklenecek. Euronews'te yer alan habere göre, İngiltere'de "çocuklar için güvenli olmayan materyallerin" yayınlanma saati akşam 9'dur. Ekim 2025'ten sonra bu tanıma abur cubur reklamları da dahil olacak. Online reklamların da yağ, tuz ve şeker oranı yüksek ürünleri tanıtması kısıtlanacak. İngiltere Halk Sağlığı Bakanı Andrew Gwynne, abur cubur reklamlarının kumar, alkol ve prezervatif reklamlarının bulunduğu yasaklı içerikler listesine ekleneceğini doğruladı. Tüm bunlar, ülkenin genel sağlığını iyileştirmek ve ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ücretsiz sağlık sistemi Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) üzerindeki baskıyı azaltmak için yapılan halk sağlığı çalışmalarının bir parçası.