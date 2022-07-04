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Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:38 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:39

Acı Çehre Nasıl Kullanılır? Acı Çehre Kullanımı Ne İşe Yarar, Kimlere Uygun Değildir, Zararı Var Mı?

Acı Çehre Nasıl Kullanılır? Acı Çehre Kullanımı Ne İşe Yarar, Kimlere Uygun Değildir, Zararı Var Mı?

Aktarlarda yüzlerce şifalı bitkiler bulunmaktadır. Gün geçtikçe de yeni bitki türlerini insanlar keşfetmektedir. İşte bunlardan biri de acı çehre tohumudur. İsmi ne kadar acı olsa da faydasını duyunca sizde şaşıracaksınız. Doğal yollarla kilo vermek isteyenlerin tercihi, sindirim sorunu yaşayanların ilk sıraya aldığı, cildin sıkılaşmasını isteyenlerin kullandığı acı çehre hakkında merak ettiklerinizi derledik. Acı çehre nasıl kullanılır? Konusuna dikkat ederek tüketebilirsiniz. Acı çehre kullanımı ne işe yarar, kimlere uygun değildir, zararı var mı? Detaylı şekilde inceleyeceğiz.

Genel olarak kilo vermeyi isteyen kişiler tarafından tüketilen acı çehre otu, diyetisyenler tarafından da önerilmektedir. Zayıflama konusunda oldukça etkili bir bitki olduğu için öğünler arasına diyet listesine eklenmektedir. Özellikle doğal yollarla kilo vermek isteyenler için güzel bir tercih olmaktadır. Sadece kilo vermek için değil verilen kiloyu korumak için de etkisi vardır. Ancak faydaları, nasıl kullanılması gerektiği, kimlerin tüketmemesi gerektiği gibi önemli ayrıntılara değinmekte fayda var. Acı çehre nasıl kullanılır? Bu konuyu ele aldık. Acı çehre kullanımı ne işe yarar, kimlere uygun değildir, zararı var mı? İşte tüm ayrıntılar…

Acı Çehre Nasıl Kullanılır?

  • 1 bardak sıcak su hazırlayın.
  • 5-6 adet kurutulmuş acı çehre tohumunu sıcak suyun içine atın.
  • Bu şekilde 5-10 dakika demlendirip süzdürerek çay olarak tüketebilirsiniz.

Bu şekilde tüketim yapacaksanız sabah ve akşam, kahvaltı ve akşam yemeğinden yaklaşık 30 dakika kadar önce bu çayı içebilirsiniz.

Acı Çehre Tohumu Nasıl Kullanılır?

  • 3-4 adet acı çehre tohumunu ılık su eşliğinde çiğneyerek de tüketebilirsiniz. Tadı biraz acı gelebilir.

Günde 2 kez, tok karnına bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Acı çehre tohumu kullandıktan sonra bol bol su içmeyi unutmayınız. Bunun yanında egzersizler yaparak zayıflamanıza yardımcı olabilirsiniz.

Acı Çehreyi Kimler Kullanamaz?

  • Acı çehre tohumu vücutta su kaybına neden olduğundan böbrek hastalıkları olan tüketmemesi gerekir. Hamile kadınların kullanmaması gerekmemektedir.
  • Aşırı tüketiminde ishal sorunu oluşabilir. Bunun için sindirim sorunu yaşayanların acı çehreyi tüketmemesi önerilmektedir.
  • Grip ve nezle başta olmak üzere birçok hastalığa daha kolay yakalanma riskini beraberinde getirmektedir.
  • Vücudun diğer birçok vitamin ve minerali emmesini olumsuz etkilemektedir.
  • Kalp çarpıntısı gibi ciddi sorunların oluşmasına neden olabildiği için kalp şikayeti olanların tüketmemesi önerilir.
  • Karaciğer ve şeker rahatsızlığı başta olmak üzere ciddi ve kronik bir rahatsızlığı bulunanların acı çehreyi tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir.

Not: Acı çehreyi kullanmadan önce kesinlikle bir uzmana danışmanız gereklidir. Uzman kontrolünde günde belirli miktarda kullanmanız tavsiye edilir. Eğer baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı gibi yan etkiler görürseniz muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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Acı Çehre Nasıl Kullanılır? Acı Çehre Kullanımı Ne İşe Yarar, Kimlere Uygun Değildir, Zararı Var Mı?
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