Acı fotoğrafın babasıyla duygulandıran buluşma

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'i kaybeden ve enkaz altında kızının elini tuttuğu fotoğrafla Türkiye'nin yüreğini dağlayan baba Mesut Hançer, depremin üçüncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'a geldi. Kızının mezarını ziyaret ederek dua eden Mesut Hançer, 6 Şubat anma programlarına da katıldı.

BAKAN KURUM'DAN BAŞSAĞLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, baba Mesut Hançer ile Kahramanmaraş'ta buluştu. Bakan Kurum, Hançer'e başsağlığı dileyerek bir süre sohbet etti. Bakan Kurum, görüşmede 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle andı.