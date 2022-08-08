Acı Kiraz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Acı Kiraz filmi nerede çekildi?

Türkiye ve Kuzey Makedonya'da çekimleri yapılan Acı Kiraz filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Türk filmi meraklılarının dikkatini çeken yapımda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban rol alıyor. İşte Acı Kiraz filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ACI KİRAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türkiye ve Kuzey Makedonya

ACI KİRAZ FİLMİ KONUSU NE?

Acı Kiraz, bir kiraz ağacının gölgesinde hayata tutunmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Film, hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir babayı, borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeciyi, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçiyi, çok kültürlü, çok kimlikli Makedonya'yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesini anlatıyor.

ACI KİRAZ OYUNCULARI KİM?

Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban