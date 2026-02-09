Acı tesadüf... 18 yıl arayla aynı şehirde öldürüldüler

Serkan Çalar'ın akrabası olan Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, Avrupa'da yaşanan yabancı düşmanlığına dikkat çekerek olayın münferit bir adli vaka olarak ele alınamayacağını söyledi. Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bir apartmanda 3 Ocak 2008 tarihinde çıkan yangında Gaziantepli Medine Kaplan, kızı Belma, gelinleri Hülya Çalar Kaplan ve Döne Kaplan ile torunları Kenan, Kamil, İlyas, Karanfil ve Dilara yaşamlarını yitirmişti. 18 yıl önceki yangında ölen Hülya Kaplan'ın geçen pazartesi günü aynı şehirde uğradığı saldırı sonucu ölen Serkan Çalar'ın amcasının kızı olduğu öğrenildi.

Olayın meydana geldiği tarihte aynı şehirde yaşayan Serkan Çalar (36), yakın akrabalarını kaybettiği yangının yıldönümüne 1 gün kala kondüktör olarak görev yaptığı trene binen bir yolcudan biletini göstermesini isteyince Yunan vatandaşı olduğu öğrenilen yolcunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Serkan Çalar, yangının 18. yıldönümünde yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi uçakla Gaziantep'e getirilen 2 çocuk babası Serkan Çalar, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle Gaziantep Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Serkan Çalar'ın katil zanlısı olan Yunan yolcu yakalanıp tutuklanırken, 18 yıl önceki yangında ölen yakınlarının canına mal olan yangını siyah saçlı bir kişinin çıkardığı yönünde görgü tanığı ifadeleri olmasına rağmen savcılık, yangının kundaklama sonucu çıkmadığını belirterek soruşturmayı sonlandırınca olayla ilgili tutuklanan 2 kişi ise delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Serkan Çalar'ın kuzeni Ergin Çalar, "Serkan sadece 60 Euro verip bilet almayan bir yolcunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 11 ve 13 yaşlarında iki oğlu var. Babası Erdal Çalar olayı duyunca kalp krizi geçirdi. Şu anda hastanede yatıyor ve bypas ameliyatı geçirmesi gerekiyor. Serkan çok iyi bir insandı. Herkes tarafından sevilen biriydi. Acımız büyük, bunun hesabının sorulmasını istiyoruz" diye konuştu.

YABANCI DÜŞMANLIĞI

