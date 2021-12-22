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Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:50 Son Güncelleme: 22.12.2021 01:50

Acıbadem tarifi: Acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Acıbadem tarifi: Acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Acıbadem kurabiyesini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Acıbadem kurabiyesi tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Acıbadem nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Acıbadem nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Acıbadem kurabiyesini en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Acıbadem nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

ACIBADEM MALZEMELER

  • 1 su bardağı badem
  • 1 su bardağı+1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 yumurtanın beyazı
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 3 damla limon suyu

ACIBADEM YAPILIŞI

Bademlerin kabuklarını soyalım. Rondoda bademleri çekelim. Yumurtanın beyazını pudra şekeriyle birlikte çırpalım. Daha sonra çektiğimiz bademleri, nişastayı ve limon suyunu ekleyelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine karışımdan küçük küçük koyalım. Üzerlerine badem koyup 10-15 dakika tepside bekletelim. 150 derece fırında pişirelim.

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Acıbadem tarifi: Acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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