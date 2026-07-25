"Açık Deniz Teknolojisi" programları sektöre nitelikli personel yetiştiriyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ (TP-OTC) işbirliğiyle açılan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" programlarından mezun olanlar, sektörde çalışmaya başladı.

Karadeniz'de keşfedilen Sakarya Gaz Sahası sonrasında yürütülen çalışmaların hız kazanmasıyla, açık deniz sondaj faaliyetlerinde görev alabilecek nitelikli teknik personel ihtiyacı gündeme geldi. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla oluşturulan program kapsamında, öğrencilerin sondaj platformlarında, üretim sahalarında ve saha operasyonlarında görev alabilecek donanıma sahip olması amaçlanıyor.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2022-2023 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden program, kısa sürede enerji sektörü ve yükseköğretim alanında dikkat çeken uygulamalı eğitim modellerinden biri oldu.

İlk mezunlarını 2024-2025 akademik yılında veren program kapsamında öğrenciler, sondaj teknolojileri, kuyu tamamlama işlemleri, log operasyonları, sondaj akışkanları, ekipman yönetimi ve iş güvenliği gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

"ÖĞRENCİLERE 12 AY BOYUNCA 9 BİN LİRA BURS VERİLİYOR"

Öğrencilere 12 ay boyunca 9 bin lira burs veriliyor. Bunun yanı sıra teknik geziler, staj imkanları ve sektör temsilcileriyle uygulamalı eğitim süreçleri de programın önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Bu sayede öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle doğrudan temas kurması hedefleniyor.

Programın eğitim modeli, uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlandı. Öğrenciler 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra iki yıllık ön lisans programına devam ediyor. Derslerin en az yüzde 30'u İngilizce verilirken, eğitim içeriği uluslararası iş güvenliği ve teknik standartlara uygun şekilde yürütülüyor.

Program mezunları, kamu kurumları ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda istihdam ediliyor. Mezunlar başta TPAO olmak üzere açık deniz sondaj faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlarda görev alabiliyor. Ayrıca Devlet Su İşleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve enerji ile mühendislik alanında faaliyet gösteren şirketlerde de çalışma imkanı bulunuyor.

Mezunlar, sondaj platformlarında, üretim tesislerinde ve saha operasyonlarında tekniker ünvanıyla görev üstleniyor.

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ile petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümlerine geçiş yaparak, lisans eğitimlerine devam edebiliyor.

"AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ SADECE DİPLOMA SAHİBİ YAPMAK DEĞİL"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite-sektör işbirliğini yükseköğretimde uygulamaya koydukları istihdam odaklı dönüşümün önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Özvar, kontenjan planlamasını artık yalnızca geçmiş yıllardaki tercih eğilimlerine göre değil, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını anlatarak, "Amacımız gençlerimizi sadece diploma sahibi yapmak değil, mezun olduklarında doğrudan istihdama katılabilecek bilgi ve beceriyle donatmaktır." bilgisini verdi.

Enerji, yapay zeka, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve ileri üretim gibi alanların geleceğin mesleklerini şekillendirdiğini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimiz ile sektör arasında kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz eğitim sürecinde uygulamanın içinde yer alıyor. Açık Deniz Teknolojileri programı da bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIN ÜLKEMİZİN ENERJİ HEDEFLERİNE ÖNEMLİ KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUZ"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Karadeniz'de yürütülen enerji çalışmalarının nitelikli teknik personel ihtiyacını artırdığını belirterek, uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirildiğini kaydetti.

Üniversite olarak, Türkiye'nin milli enerji hamlesine nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini anlatan Özölçer, 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 3 yıllık eğitim süresiyle öğrencilere uluslararası standartlarda güçlü bir mesleki donanım kazandırdıklarını ifade etti.

Öğrencilere 12 ay boyunca burs imkanı sağlandığını bildiren Özölçer, "Bu stratejik programın ülkemizin enerji hedeflerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Enerji alanında kendini geliştirmek isteyen aday öğrencileri Türkiye'deki ilk ve tek olan bu programlara davet ediyorum." dedi.

Zonguldak MYO Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zikrullah Samet Güloğlu ise öğrencilerin hazırlık, mesleki dersler, staj ve uygulamalı laboratuvar eğitimleriyle yetiştirildiğini, eğitim amaçlı sondaj kulesi ve altı laboratuvar sayesinde ekipmanları yerinde öğrenme fırsatı bulduklarını aktardı.

Öğrencilerden Mustafa Berat Eriğit ise bölümü seçmesinde enerji sektöründeki iş fırsatlarının etkili olduğunu ifade etti. Öğrenci Merve Daş ise yurt içi ve yurt dışındaki enerji platformlarında çalışma imkanı sunan bir eğitim aldıklarını vurguladı.